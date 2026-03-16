Граната против золота: в центре Волгограда поймали дерзкого грабителя

Полицейские Центрального района Волгограда быстро раскрыли дерзкое ограбление ювелирного магазина.
Накануне, 15 марта 2026 года, в дежурную часть пришла взволнованная директор торговой точки. Женщина рассказала, что в помещение ворвался неизвестный мужчина. Он действовал открыто и агрессивно: угрожал персоналу предметом, который внешне очень напоминал боевую гранату. Под дулом этой «гранаты» злоумышленник забрал ювелирные изделия и скрылся. Ущерб владельцы оценили в крупную сумму — более 965 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска не стали терять времени. Они провели оперативные мероприятия и буквально по горячим следам вычислили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Волгограда. Примечательно, что мужчина уже не впервые встречается с законом: у него за плечами несколько судимостей. Когда оперативники задержали его, волгоградец не стал отпираться и сразу сознался в содеянном.
Следователь уже возбудил уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит серьезное наказание, ведь речь идет о вооруженном нападении, даже если граната оказалась бутафорской.
