Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Были неразлучны: в Звенигороде прощаются с погибшим подростком Богданом

В Звенигороде 16 марта прощаются с 12-летним Богданом, погибшим после трагедии на Москве-реке. Что известно о мальчике, его семье и последних днях поисков.

Источник: Аргументы и факты

В Звенигороде 16 марта пройдет прощание с 12-летним Богданом — одним из троих подростков, пропавших 7 марта в районе Москвы-реки. «Церемония пройдет в Храме Рождества Христова на Верхнем Посаде в 11:30», — сообщила ответственная за сбор средств для семей погибших детей Ксения Давлетшина.

Богдан исчез вместе с друзьями — 13-летней Алиной и 12-летним Ваней. Подростков хорошо знали в районе: они дружили много лет и часто проводили время вместе.

Тело нашли на шестые сутки поисков.

Тело 12-летнего Богдана спасатели обнаружили утром 13 марта в акватории Москвы-реки.

На месте продолжают работать следователи, которым предстоит установить обстоятельства трагедии.

Поиски детей начались сразу после того, как стало известно об их исчезновении. В операции участвовали спасатели МЧС, водолазы, полиция, следователи и добровольцы поисковых отрядов.

Водолазы обследовали около 10 тысяч квадратных метров акватории Москвы-реки, выполнили десятки погружений, а пешие группы прошли десятки километров вдоль берегов.

Обстоятельства исчезновения.

По одной из версий, подростки собирались отметить 8 Марта и решили устроить небольшой пикник на берегу Москвы-реки.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как компания зашла в продуктовый магазин. Там дети купили шоколад, после чего направились в сторону реки.

После этого связь с ними пропала. Телефоны подростков перестали выходить на связь, а их следы оборвались у кромки воды.

«Они всегда были вместе».

По словам соседей, трое подростков дружили много лет. Их часто видели вместе во дворе и на прогулках.

Соседка рассказывала, что дети были практически неразлучны.

По ее словам, родные строго запрещали им подходить к реке, однако 7 марта они, по всей видимости, всё же отправились к воде.

Что известно о семье Богдана.

Богдан воспитывался в полной благополучной семье.

Согласно открытым данным, мама работала продавцом и бухгалтером, папа — в городской администрации в Башкортостане.

В семье воспитывались двое детей — у Богдана есть старший брат, которому 17 лет.

Знакомые семьи рассказывают, что родители до последнего надеялись на благополучный исход поисков.

«Родители до конца не хотели верить в плохое. Все эти дни жили надеждой», — говорят знакомые семьи.

Реакция жителей.

После известия о гибели подростка жители начали приносить цветы и свечи к месту происшествия у реки.

В городских пабликах люди пишут слова поддержки семье.

«Весь город переживает эту трагедию», — отмечают пользователи в комментариях.

Расследование продолжается.

Следственный комитет продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.

По предварительной версии, подростки могли выйти на лёд Москвы-реки и провалиться в воду.

Тело второго пропавшего мальчика, Ивана, нашли 11 марта, похороны прошли в Звенигороде в субботу. Поиски Алины продолжаются.