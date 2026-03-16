Были неразлучны: в Звенигороде прощаются с погибшим подростком Богданом

В Звенигороде 16 марта пройдет прощание с 12-летним Богданом — одним из троих подростков, пропавших 7 марта в районе Москвы-реки. «Церемония пройдет в Храме Рождества Христова на Верхнем Посаде в 11:30», — сообщила ответственная за сбор средств для семей погибших детей Ксения Давлетшина.
Богдан исчез вместе с друзьями — 13-летней Алиной и 12-летним Ваней. Подростков хорошо знали в районе: они дружили много лет и часто проводили время вместе.
Тело нашли на шестые сутки поисков.
Тело 12-летнего Богдана спасатели обнаружили утром 13 марта в акватории Москвы-реки.
На месте продолжают работать следователи, которым предстоит установить обстоятельства трагедии.
Поиски детей начались сразу после того, как стало известно об их исчезновении. В операции участвовали спасатели МЧС, водолазы, полиция, следователи и добровольцы поисковых отрядов.
Водолазы обследовали около 10 тысяч квадратных метров акватории Москвы-реки, выполнили десятки погружений, а пешие группы прошли десятки километров вдоль берегов.
Обстоятельства исчезновения.
По одной из версий, подростки собирались отметить 8 Марта и решили устроить небольшой пикник на берегу Москвы-реки.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как компания зашла в продуктовый магазин. Там дети купили шоколад, после чего направились в сторону реки.
После этого связь с ними пропала. Телефоны подростков перестали выходить на связь, а их следы оборвались у кромки воды.
«Они всегда были вместе».
По словам соседей, трое подростков дружили много лет. Их часто видели вместе во дворе и на прогулках.
Соседка рассказывала, что дети были практически неразлучны.
По ее словам, родные строго запрещали им подходить к реке, однако 7 марта они, по всей видимости, всё же отправились к воде.
Что известно о семье Богдана.
Богдан воспитывался в полной благополучной семье.
Согласно открытым данным, мама работала продавцом и бухгалтером, папа — в городской администрации в Башкортостане.
В семье воспитывались двое детей — у Богдана есть старший брат, которому 17 лет.
Знакомые семьи рассказывают, что родители до последнего надеялись на благополучный исход поисков.
«Родители до конца не хотели верить в плохое. Все эти дни жили надеждой», — говорят знакомые семьи.
Реакция жителей.
После известия о гибели подростка жители начали приносить цветы и свечи к месту происшествия у реки.
В городских пабликах люди пишут слова поддержки семье.
«Весь город переживает эту трагедию», — отмечают пользователи в комментариях.
Расследование продолжается.
Следственный комитет продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.
По предварительной версии, подростки могли выйти на лёд Москвы-реки и провалиться в воду.
Тело второго пропавшего мальчика, Ивана, нашли 11 марта, похороны прошли в Звенигороде в субботу. Поиски Алины продолжаются.