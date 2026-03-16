В Якутии задержали пьяную компанию, стрелявшую по дальнобойщикам

В Якутии задержали пятерых местных жителей, которые напали на водителей грузовиков, отобрали у них 300 тысяч рублей, генератор и телефон. Об этом сообщили в УМВД по Республике Саха.
Инцидент произошёл вечером 12 марта на трассе между селом Аргахтах и посёлком Андрюшкино. Компания на УАЗ «Буханка» перекрыла дорогу и напала на троих дальнобойщиков. Злоумышленники угрожали оружием, избили потерпевших, а один из них выстрелил из незарегистрированного карабина.
По данным следствия, перед нападением подозреваемые распивали алкоголь у одного из них в селе Аргахтах. Они обсуждали, что водители фур создают им конкуренцию, и решили совершить разбой. Возраст задержанных — 39 лет и старше, все они из разных районов республики.
Возбуждено уголовное дело о разбое (ст. 162 УК РФ). Часть похищенного и оружие изъяты. В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения.
