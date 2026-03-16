В Башкирии отказались помиловать осужденного за госизмену и рецидивиста

В Уфе прошло заседание Комиссии по вопросам помилования при главе Башкирии под председательством спикера Госсобрания Константина Толкачева. Члены комиссии рассмотрели два ходатайства и оба отклонили.
Первое поступило от жителя ЛНР, который отбывает наказание в исправительной колонии на территории республики. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену. Он сфотографировал военную технику с опознавательными знаками ЛНР, зафиксировал геолокацию и отправил снимки в чат-бот Службы безопасности Украины. Суд квалифицировал это как передачу сведений иностранному государству для использования против безопасности ЛНР. Комиссия пришла к выводу, что осужденный должен отбыть назначенный срок полностью.
Второе ходатайство написал житель Нефтекамска, осужденный за кражу, покушение на кражу и угон автомобиля. У него за плечами более 20 судимостей. В этот раз он украл одежду из гардероба, пытался вынести товары из магазина и угнал машину, которую позже бросил. Суд добавил ему еще 1 год и 10 месяцев. Члены комиссии не увидели оснований для смягчения участи. Заключения направлены главе республики Радию Хабирову.
