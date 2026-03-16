Мать и двух детей нашли закопанными в лесу через полтора месяца поисков

В американском штате Алабама тела матери и двух ее детей обнаружили закопанными в лесу спустя полтора месяца после их пропажи. Об этом сообщает издание Local 12 со ссылкой на офис шерифа округа Мобил.
40-летняя Аурелия Чок Как и двое ее детей — 17-летняя Нюрк Зулета Чок и двухлетний Энтони Гарсия Чок — пропали 31 января. Семью объявили в розыск.
13 марта полиция сообщила, что останки всех троих обнаружены на лесном участке. Тела были завернуты в пластик. Рядом полицейские нашли украшения с именами женщины и ее двухлетнего сына. Это позволило установить личности убитых.
9 февраля по обвинению в похищении семьи был задержан 31-летний Хуан Карлос Аргуета Герру. Теперь мужчине предъявлено обвинение в убийстве, краже со взломом и надругательстве над останками погибших.
