В Кузбассе в детском лагере обрушилась крыша бассейна

Из-за скопления снега в детском лагере в Кузбассе обрушилась крыша бассейна, пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

В детском лагере «Лесная Поляна» в городе Киселевск Кемеровской области обрушилась крыша бассейна из-за скопления снега. Пострадавших нет, так как здание не эксплуатировалось в зимний период.

Пресс-служба СУ СК по региону сообщила, что по данному факту начата доследственная проверка. На место происшествия немедленно выехал прокурор Киселевска Валерий Фокин, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

Следователи сейчас выясняют все обстоятельства, причины и условия, которые привели к обрушению кровли. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, которое определит дальнейшие действия в рамках расследования.