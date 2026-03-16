Под Новосибирском женщина ударила ножом сожителя

В Новосибирской области задержали 41-летнюю женщину, которая ударила ножом своего сожителя. По данному факту было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.