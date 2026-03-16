Под Новосибирском женщина ударила ножом сожителя

В Новосибирской области задержали 41-летнюю женщину, которая ударила ножом своего сожителя. По данному факту было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Все произошло 9 марта в рабочем поселке Краснообск. Тогда «скорая помощь» увезла в больницу 43-летнего мужчину с ножевым ранением. Информацию о случившемся передали в полицию. Правоохранители оперативно установили и задержали подозреваемую.
— Ею оказалась 41-летняя сожительница, проживающая на территории Российской Федерации нелегально. В отношении гражданки составлен административный протокол по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»). Ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности, — добавили в ведомстве.
Полицейские выяснили, что сожители распивали алкоголь и между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемая ударила мужчину ножом в область живота.
В МВД добавили, что в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде ареста.