112: Два человека попали под винты речного трамвая, катаясь на каноэ по Москве-реке

Два человека оказались в воде после столкновения каноэ с речным трамваем на Москве-реке. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает «112».
Инцидент произошел напротив причала Фили, когда трамвай сдавал назад. Сообщается, что один из пострадавших сумел выбраться на берег, второго продолжают искать спасатели.
На месте работают сотрудники экстренных служб, которые осматривают акваторию и принимают меры по обеспечению безопасности на реке, передает Telegram-канал.
7 марта в Звенигороде пропали два 12-летних мальчика и 13-летняя девочка. 11 марта спасатели нашли тело мальчика примерно в двух километрах ниже по течению от места, где он вместе с друзьями мог провалиться под лед. Два дня спустя специалисты обнаружили тело второго ребенка, пропавшего у реки. Поиски девочки продолжаются.
Ранее сообщалось, что около 150 человек задействовали в поисково-спасательных работах по поиску пропавших подростков в подмосковном Звенигороде. По предварительным данным, они утонули в реке.