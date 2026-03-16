Ричмонд
+17°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Волгограда разбойник с гранатой ограбил ювелирный магазин

Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на ювелирный магазин в Центральном районе.

Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на ювелирный магазин в Центральном районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, о случившемся в дежурную часть полиции рассказала директор магазина.

Установлено, что злоумышленник зашел в торговое помещение и стал угрожать продавцу предметом, похожим на гранату. Затем, забрав украшения на сумму более 965 тысяч рублей, скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили личность разбойника и задержали его. Им оказался 46-летний местный житель. В содеянном он сознался. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.

