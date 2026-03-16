В Москве накрыли логово мошенников с SIM-боксами для обзвона россиян с «подменных» номеров

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве футболист по указке мошенников убил 48-летнюю бизнесвумен, когда она попыталась воспрепятствовать ограблению своей квартиры. Дочь женщины, 16 лет, открыла дверь злоумышленнику, приняв его за «оперативника». Футболист-убийца провёл всю ночь в квартире с трупом москвички и её дочкой, ему не разрешали уйти мошенники. Оказалось, что аферисты с Украины провели у него «онлайн-обыск» перед отправкой на дело.