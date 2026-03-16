Собянин: На подлете к Москве отражена атака более 250 БПЛА на двух рубежах

Около 250 вражеских беспилотников уничтожили силы противовоздушной обороны на подлете к Москве и на втором рубеже за двое суток. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Спасибо ПВО Минобороны за профессиональную, самоотверженную работу, — отметил глава города в своем канале в МАХ.
Ранее поступала информация, что за ночь 16 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 145 украинских беспилотников над регионами России. Наибольшее количество — 53 БПЛА — пришлось на Московский регион.
Ночью 16 марта также несколько взрывов прозвучало над Ярославлем. По сообщениям СМИ, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку украинских дронов.