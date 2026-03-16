В Новосибирской области мать признали виновной в гибели дочери при пожаре

Суд признал жительницу Сузунского района Новосибирской области виновной в гибели 12-летней дочери при пожаре и назначил год ограничения свободы.

Суд признал 50-летнюю жительницу Сузунского района Новосибирской области виновной в гибели своей малолетней дочери при пожаре.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, женщину осудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия и суда, в октябре 2025 года в одном из сел района женщина оставила включенным электрический обогреватель в комнате жилого дома. При этом она знала, что неисправная работа электроприборов может привести к возгоранию.

После этого женщина оставила дома одну 12-летнюю дочь и ушла на несколько часов. Днем 8 ноября в доме произошел пожар.

Девочка получила острое отравление угарным газом и спустя непродолжительное время скончалась в медицинском учреждении.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что спасатели применяют аэролодки для создания искусственной волны на Москве-реке при поисках пропавшего ребенка.