В Новосибирской области мать признали виновной в гибели дочери при пожаре

Суд признал 50-летнюю жительницу Сузунского района Новосибирской области виновной в гибели своей малолетней дочери при пожаре.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, женщину осудили по статье о причинении смерти по неосторожности.
По данным следствия и суда, в октябре 2025 года в одном из сел района женщина оставила включенным электрический обогреватель в комнате жилого дома. При этом она знала, что неисправная работа электроприборов может привести к возгоранию.
После этого женщина оставила дома одну 12-летнюю дочь и ушла на несколько часов. Днем 8 ноября в доме произошел пожар.
Девочка получила острое отравление угарным газом и спустя непродолжительное время скончалась в медицинском учреждении.
Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.
