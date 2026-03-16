250 дронов сбили за двое суток на подлёте к Москве и на втором рубеже

«За последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлёте к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА», — написал Собянин в своём канале в Max.
Он поблагодарил расчёты ПВО Минобороны за профессиональную, самоотверженную работу по отражению атак на столицу.
За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 145 беспилотников самолётного типа над регионами России. Больше всего целей сбито над Московским регионом — 53 аппарата, из них 46 летели в сторону столицы. Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево были вынуждены работать по согласованию из-за временных ограничений на воздушное пространство. Утром ограничения сняли.
