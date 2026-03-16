250 дронов сбили за двое суток на подлёте к Москве и на втором рубеже

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние двое суток силы противовоздушной обороны России уничтожили около 250 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. По его словам, дроны перехватывались как непосредственно на подлёте к городу, так и на «втором рубеже» обороны.