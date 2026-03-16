Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омском районе колесо от автобуса повредило легковушку на трассе

Один пассажир автомобиля получил травмы, восемь человек в маршрутке не пострадали.

Источник: Комсомольская правда

В Омском районе 16 марта произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля на 27-м километре трассы Омск — Черлак. По предварительным данным Госавтоинспекции, во время движения от маршрутки оторвалось колесо и попало во встречный автомобиль.

Сотрудники полиции установили, что мужчина 1983 года рождения, управляя автобусом малого класса «Луидор» по маршруту № 905 «Омск — Ачаир», столкнулся с технической неисправностью: заднее левое колесо отсоединилось во время движения и повредило автомобиль «Митсубиси» под управлением женщины 1971 года рождения. Прямого контакта между транспортными средствами не зафиксировано.

В салоне автобуса находилось восемь пассажиров, никто из них не пострадал. Медицинская помощь потребовалась пассажиру легкового автомобиля — молодому человеку 2004 года рождения.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для установления окончательных причин и обстоятельств происшествия.

