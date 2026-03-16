Житель Красноярска организовал подпольную сим-ферму и попал под суд

Житель Красноярска предстанет перед судом за организацию подпольной сим-фермы помощь мошенникам. Подробностями этого необычного дела поделились 16 марта в прокуратуре Красноярского края.
Обвиняемый до недавнего времени жил обычной жизнью: окончил колледж, работал у интернет-провайдеров и дослужился до старшего инженера. В свободное время он искал подработку и наткнулся в сети на объявление об аренде сим-карт. Ему идея показалась интересной.
Мужчина купил модемы и симки, организовав у себя дома настоящую сим-ферму. Клиенты платили ему криптовалютой за пересылку смс. Со временем он расширил «бизнес»: обзавелся профессиональными сим-боксами и настроил автоматическую отправку сообщений в мессенджере. Однако технику приходилось контролировать лично: он вручную подтверждал банковские операции, помогая аферистам снимать блокировки и выводить чужие деньги. Оборудование красноярец спрятал в подсобке, а жене сказал, что занимается криптотрейдингом.
К апрелю 2025 года он уже входил в состав нескольких организованных преступных групп, обеспечивая их техническую поддержку. Незаконную схему раскрыли сотрудники правоохранительных органов. На допросе мужчина признал вину и помог вернуть часть криптоактивов. Следствие оценило общий ущерб по делу в миллион рублей. Именно такую сумму арестовали на счетах обвиняемого.
Прокуратура Красноярского края утвердила обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой. IT-специалисту грозит до десяти лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Красноярска.