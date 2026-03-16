Житель Красноярска организовал подпольную сим-ферму и попал под суд

Мужчина купил модемы и симки, организовав у себя дома настоящую сим-ферму. Клиенты платили ему криптовалютой за пересылку смс. Со временем он расширил «бизнес»: обзавелся профессиональными сим-боксами и настроил автоматическую отправку сообщений в мессенджере. Однако технику приходилось контролировать лично: он вручную подтверждал банковские операции, помогая аферистам снимать блокировки и выводить чужие деньги. Оборудование красноярец спрятал в подсобке, а жене сказал, что занимается криптотрейдингом.