Шпион Киева задержан за сбор данных о военных объектах в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости Крым. Житель Феодосии задержан за передачу Украине фотографий с российской военной техникой. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан агент украинских спецслужб, осуществлявший сбор сведений об объектах Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 45-летний житель Феодосии с помощью мессенджера Telegram установил контакт и передал украинской стороне сведения о военной технике, задействованной в патрулировании воздушного пространства и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Эта информация использовалась противником для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС Российской Федерации.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 (госизмена). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
