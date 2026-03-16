Шпион Киева задержан за сбор данных о военных объектах в Крыму

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан агент украинских спецслужб, осуществлявший сбор сведений об объектах Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Крымского полуострова», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 45-летний житель Феодосии с помощью мессенджера Telegram установил контакт и передал украинской стороне сведения о военной технике, задействованной в патрулировании воздушного пространства и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Эта информация использовалась противником для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС Российской Федерации.
Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 (госизмена). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.