В Уфе назвали места празднования Ураза-байрама

Мусульмане Уфы 20 марта встретят Ураза-байрам — праздник завершения священного месяца Рамадан. Торжественные богослужения начнутся в 8 утра в 24 мечетях города. Верующие совершат коллективный намаз и выслушают проповеди.
С 11 до 16 часов перед мечетью «Ляля-Тюльпан» развернется праздничная программа. Центральное духовное управление мусульман России и международная ассамблея исламского бизнеса РБ подготовили концерт, халяль-ярмарку, детские развлечения и угощение пловом. Безопасность обеспечат полицейские, сотрудники центра общественной безопасности и медики.
С 6 утра до 4 часов дня перекроют движение на улице Тукаева — от Цюрупы до Зайнуллы Расулева. Парковки у мечети «Ляля-Тюльпан» тоже будут закрыты. При этом муниципальные парковки в городе в праздничный день станут бесплатными. Общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня.
