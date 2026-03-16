14-летнему мальчику из Череповца вынесли приговор за письмо о «минировании» школы

После обнаружения сообщений сотрудники школы обратились в экстренные службы. Здание проверили полиция и спасатели, однако никаких опасных предметов обнаружено не было. Суд признал подростка виновным по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Учитывая возраст, раскаяние и другие смягчающие обстоятельства, ему назначили 40 часов обязательных работ. Телефон, с которого отправлялись сообщения, конфискован. Приговор пока не вступил в законную силу.