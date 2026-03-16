Семья погибшего на СВО Ярослава Дацика намерена расследовать его гибель

Семья погибшего в зоне СВО Ярослава Дацика, сына известного бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика, планирует расследовать его гибель, у родных есть подозрения. Об этом aif.ru рассказала бабушка погибшего Светлана Дацик.
«Пока будем выяснять, кто и за что убил нашего внука. Я этого не оставлю. Я отправила Вячеславу свои подозрения, дальше как карта ляжет», — заявила Светлана Дацик.
Ярослав Дацик в феврале 2024 года вместе с отцом подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Он погиб на запорожском направлении во время выполнения боевого задания, вместе с другим бойцом Ярослав не успел укрыться от атаки FPV-дрона и оказался на открытой местности.
У погибшего 21-летнего Ярослава Дацика в Санкт-Петербурге осталась невеста, в апреле планировалась свадьба. В ближайшее время молодой человек планировал приехать в отпуск к родным.