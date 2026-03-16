Ночной рейд в клубах: силовики искали наркотики и детей в центре Волгограда

Ночь в Центральном районе Волгограда прошла для владельцев увеселительных заведений под знаком внезапных проверок. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону устроили масштабный рейд по клубам и барам.
Цель операции была четкой и серьезной: выявить несовершеннолетних, которые находятся в таких местах в ночное время без сопровождения взрослых, а также пресечь возможный сбыт и потребление запрещенных веществ.
Чтобы не терять время на долгие процедуры и получать результаты мгновенно, полицейские действовали в связке с медиками. К проверкам подключили передвижную лабораторию областного наркодиспансера. Эта машина позволяет прямо на месте, за считанные минуты, определить, находится ли человек в состоянии наркотического опьянения или употреблял ли он запрещенные препараты недавно. Такой подход исключает возможность для нарушителей тянуть время или пытаться скрыть следы употребления.
Рейд стал частью профилактической работы, которую силовики проводят регулярно, но с особой тщательностью именно в выходные и праздничные дни. Теперь всем посетителям развлекательных точек в центре города стоит помнить: внимание полиции к клубной жизни только усиливается, а наличие спецсредств для экспресс-анализа делает любую попытку скрыть употребление наркотиков практически безнадежной.
