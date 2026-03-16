Директор «Тайгана» избежал ужесточения наказания после нападения тигра на ребенка

Верховный суд России отказался ужесточать наказание директору крымского парка львов «Тайган» Олегу Зубкову, осужденному после нападения тигра на шестилетнего ребенка.
Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ рассмотрела жалобу по делу, связанному с происшествием, произошедшим в сентябре 2021 года на территории сафари-парка.
По материалам следствия и суда, женщина с шестилетним сыном подошли вплотную к ограждению вольера с тиграми. В момент, когда ребенок находился рядом с барьером, один из хищников схватил его за руку и откусил большой палец.
Проверка установила нарушения в организации безопасности на территории зоопарка. Первая защитная сетка у вольера была размещена на расстоянии менее одного метра от основной ограды, что не соответствует требованиям, действующим для подобных объектов.
Следствие квалифицировало действия руководителя парка как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд назначил Зубкову штраф в размере 400 тысяч рублей.
Позднее наказание было изменено на один год лишения свободы условно. Однако от исполнения приговора директора парка освободили из-за истечения сроков давности.
Кассационная инстанция пришла к выводу, что действия руководителя учреждения должны рассматриваться по более тяжкой статье. Тем не менее Верховный суд РФ не согласился с такой оценкой и оставил ранее вынесенный приговор без изменений.
