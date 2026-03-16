Под Тулой произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком

В Тульской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик, в результате чего погиб один человек и несколько пострадали. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.
ДТП произошло сегодня утром, 16 марта, возле деревни Маньшино в Алексинском районе.
В ведомстве уточнили, что информация о пострадавших предварительная и им оказывают медицинскую помощь.
По факту аварии, добавили в управлении Следкома, проводится процессуальная проверка, в частности, следователь осматривает место происшествия и устанавливает обстоятельства случившегося.
