Под Тулой произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком

В Тульской области при столкновении автобуса и грузовика погиб один человек и несколько пострадали.

Источник: Аргументы и факты

В Тульской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик, в результате чего погиб один человек и несколько пострадали. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.

ДТП произошло сегодня утром, 16 марта, возле деревни Маньшино в Алексинском районе.

В ведомстве уточнили, что информация о пострадавших предварительная и им оказывают медицинскую помощь.

По факту аварии, добавили в управлении Следкома, проводится процессуальная проверка, в частности, следователь осматривает место происшествия и устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Непале автобус с пассажирами упал в реку, в результате чего погибли как минимум 18 человек и 25 пострадали.