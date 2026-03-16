Жителя Купинского района осудят за ложный донос о краже телефона

В Купинском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в заведомо ложном доносе. Он заявил о краже телефона, которая не подтвердилась. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
Утром 25 декабря 2025 года мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по номеру 112 и сообщил о похищении сотового. Проверка показала, что преступления не было.
В отношении заявителя возбудили дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ.
Судебное заседание назначено на 26 марта в особом порядке.