30 природных пожаров потушили за сутки в Ростовской области

Суточную статистику происшествий на Дону обновили в МЧС.

Источник: Комсомольская правда

За сутки 15 марта 2026 года в Ростовской области потушили 31 возгорание сухой растительности на площади более 8,5 тысячи кв. метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, по данным ведомства, за сутки в регионе произошло 15 техногенных пожаров, в этих случаях в ходе тушения спасли двух человек. Также представители экстренного ведомства выезжали на два ДТП, на местах дорожных происшествий спасли три человека.

Всего в течение суток от МЧС задействовали 452 человека и 113 единиц техники.

Добавим, 16 марта в регионе собираются провести 95 плановых выжиганий сухой растительности, эти работы организуют в 25 муниципалитетах.

