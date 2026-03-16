30 природных пожаров потушили за сутки в Ростовской области

За сутки 15 марта 2026 года в Ростовской области потушили 31 возгорание сухой растительности на площади более 8,5 тысячи кв. метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Кроме того, по данным ведомства, за сутки в регионе произошло 15 техногенных пожаров, в этих случаях в ходе тушения спасли двух человек. Также представители экстренного ведомства выезжали на два ДТП, на местах дорожных происшествий спасли три человека.
Всего в течение суток от МЧС задействовали 452 человека и 113 единиц техники.
Добавим, 16 марта в регионе собираются провести 95 плановых выжиганий сухой растительности, эти работы организуют в 25 муниципалитетах.
