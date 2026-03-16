Пенсионерка из Оренбурга погибла во время религиозного обряда

Пожилая женщина из Оренбурга погибла во время религиозного обряда в результате неосторожного обращения с огнём, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России.
Это произошло в одной из квартир пятиэтажного дома.
«По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем во время проведения религиозного обряда. Пенсионерка, 1947 года рождения, зажгла свечи и оставила их без присмотра», — уточнило региональное подразделение ведомства в своём канале мессенджере Max.
Площадь возгорания составила три квадратных метра. Распространение огня удалось ликвидировать. В ходе тушения возгорания пожарные обнаружили тело погибшей.
Напомним, в январе в Иркутске вспыхнул пожар, источником которого стала оставленная гореть поминальная свеча. Пятнадцать жильцов, включая двоих детей, смогли покинуть здание самостоятельно. Ещё троих человек в дыхательных аппаратах вывели спасатели. В результате возгорания пострадали личные вещи в квартире.