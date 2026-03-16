Суперджет, летевший из Петербурга в Мурманск, готовится к аварийной посадке в Пулково: названа причина

Самолет, летевший из Петербурга в Мурманск, возвращается в Пулково.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники аэропорта Пулково готовятся к аварийной посадке самолета, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мурманск. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, у Суперджета обнаружилась техническая неисправность — не выпустилась стойка шасси, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что авиалайнер Airbus 321 рейсом Самара — Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за лопнувшей покрышки стойки шасси.

Также стало известно, что после отказа одного из двигателей пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел на лайнере «Boeing-737», который летел из города Сочи в Москву. В момент происшествия на борту было 149 пассажиров и семь членов экипажа.