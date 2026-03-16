В Москве задержали мужчину за ограбление криптовалютчика на 15 миллионов рублей

Ограбление произошло в октябре 2025-го. Тогда четверо мужчин подошли к молодому человеку в здании на Пресненской набережной и силой забрали у него пакет с наличкой. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Злоумышленника заключили под стражу. Полиция установила личности и объявила в розыск остальных подозреваемых.