В Москве задержали мужчину за ограбление криптовалютчика на 15 миллионов рублей

Силовики задержали одного из подозреваемых в ограблении криптовалютчика в центре Москвы. У молодого человека похитили 14,9 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
— Материальный ущерб составил 14,9 миллиона рублей. Задержали одного из подозреваемых — 22-летнего ранее судимого жителя одного из регионов России, — рассказали на сайте ведомства.
Ограбление произошло в октябре 2025-го. Тогда четверо мужчин подошли к молодому человеку в здании на Пресненской набережной и силой забрали у него пакет с наличкой. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Злоумышленника заключили под стражу. Полиция установила личности и объявила в розыск остальных подозреваемых.
В августе прошлого года неизвестный похитил криптовалюту на 21,4 миллиона рублей у мужчины в центре столицы. Инцидент произошел в обменном пункте. Других подробностей произошедшего не приводилось.