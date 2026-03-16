Хабиров представил нового руководителя Минкульта Башкирии

На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров объявил о кадровых перестановках. Исполняющим обязанностей министра культуры республики назначен Фанур Шайхисламов, ранее занимавший пост главы администрации Татышлинского района. Как отметил Хабиров, в отсутствие Амины Шафиковой необходимо решать множество культурных вопросов, в том числе связанных с организацией крупных событий.
Фанур Шайхисламов родился 14 ноября 1980 года в селе Аюпово Мечетлинского района. Окончил Институт права при Башкирском государственном университете. Трудовую деятельность начал в 2003 году юрисконсультом. На государственной службе с 2006 года: работал в Министерстве образования, Министерстве внешнеэкономических связей, Госкомитете по предпринимательству и торговле, Управлении Федерального казначейства. Занимал различные должности в Администрации Президента и Экспертно-контрольном управлении Главы РБ. С 2016 по 2020 год был заместителем министра семьи, труда и соцзащиты населения. Затем возглавлял Татышлинский район.
Напомним, экс-министр культуры Амина Шафикова, руководившая ведомством с 2012 года, была задержана в феврале. Позже суд арестовал ее до 17 апреля, предъявив обвинение в растрате в особо крупном размере и получении взятки.
