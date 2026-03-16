Хабиров представил нового руководителя Минкульта Башкирии

Фанур Шайхисламов родился 14 ноября 1980 года в селе Аюпово Мечетлинского района. Окончил Институт права при Башкирском государственном университете. Трудовую деятельность начал в 2003 году юрисконсультом. На государственной службе с 2006 года: работал в Министерстве образования, Министерстве внешнеэкономических связей, Госкомитете по предпринимательству и торговле, Управлении Федерального казначейства. Занимал различные должности в Администрации Президента и Экспертно-контрольном управлении Главы РБ. С 2016 по 2020 год был заместителем министра семьи, труда и соцзащиты населения. Затем возглавлял Татышлинский район.