Мать Дацика сказала, вернется ли боец ММА на СВО после гибели его сына

Сын бойца ММА Вячеслава Дацика Ярослав погиб в зоне СВО. Бабушка погибшего сказала, вернется ли его отец в зону СВО после похорон.

Источник: Аргументы и факты

Сын бойца ММА Вячеслава Дацика 21-летний Ярослав погиб в зоне проведения специальной военной операции на запорожском направлении. Мать бойца Светлана Дацик сказала aif.ru о его дальнейших планах после похорон.

СМИ писали, что Дацик вернется в зону СВО после похорон сына.

«Пока не знаю. Я рассказала Вячеславу о своих подозрениях насчет гибели внука, дальше как карта ляжет», — ответила Светлана Дацик.

Женщина уточнила, что их семья намерена выяснить, кто и за что убил Ярослава.

Ярослав Дацик в феврале 2024 года вместе с отцом подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Он погиб на запорожском направлении во время выполнения боевого задания, вместе с другим бойцом Ярослав не успел укрыться от атаки FPV-дрона и оказался на открытой местности.