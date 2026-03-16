Мать Дацика сказала, вернется ли боец ММА на СВО после гибели его сына

Ярослав Дацик в феврале 2024 года вместе с отцом подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Он погиб на запорожском направлении во время выполнения боевого задания, вместе с другим бойцом Ярослав не успел укрыться от атаки FPV-дрона и оказался на открытой местности.