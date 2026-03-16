Мать Дацика сказала, вернется ли боец ММА на СВО после гибели его сына

Сын бойца ММА Вячеслава Дацика 21-летний Ярослав погиб в зоне проведения специальной военной операции на запорожском направлении. Мать бойца Светлана Дацик сказала aif.ru о его дальнейших планах после похорон.
СМИ писали, что Дацик вернется в зону СВО после похорон сына.
«Пока не знаю. Я рассказала Вячеславу о своих подозрениях насчет гибели внука, дальше как карта ляжет», — ответила Светлана Дацик.
Женщина уточнила, что их семья намерена выяснить, кто и за что убил Ярослава.
Ярослав Дацик в феврале 2024 года вместе с отцом подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Он погиб на запорожском направлении во время выполнения боевого задания, вместе с другим бойцом Ярослав не успел укрыться от атаки FPV-дрона и оказался на открытой местности.