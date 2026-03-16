Рабочий погиб на стройке в Минске: СК назвал причины

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Нарушение правил охраны труда и безопасности строительных работ повлекли по неосторожности смерть человека, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
По данным следствия, весной прошлого года в ходе реконструкции одного из зданий в Минске с высоты более 10 метров упала мачтовая подъемная платформа. В этот момент на ней находились двое рабочих.
В результате 45-летний монтажник оказался прижат конструкцией к дереву.
«Несмотря на оперативные действия спасателей по деблокировке и усилия врачей, он скончался в медицинском учреждении в тот же вечер», — уточнили в СК.
Второй 51-летний рабочий получил менее тяжкие телесные повреждения.
Следователи установили, что были нарушены правила охраны труда и техники безопасности.
Мужчина, который должен контролировать выполнение работ, допустил к строительно-монтажному участку рабочих, которые не прошли положенную проверку по вопросам охраны труда, и не проследил за использованием предохранительных поясов.
Должностному лицу предъявлено обвинение по двум статьям УК РБ в части нарушения правил безопасности строительных работ.
В СК обратили внимание, что одним из факторов несчастных случаев на производстве и строительстве в целом является ненадлежащее обеспечение охраны труда.