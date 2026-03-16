Рабочий погиб на стройке в Минске: СК назвал причины

Двое рабочих на мачтовой подъемной платформе упали с высоты более 10 метров во время реконструкции здания — один из них погиб.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Нарушение правил охраны труда и безопасности строительных работ повлекли по неосторожности смерть человека, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, весной прошлого года в ходе реконструкции одного из зданий в Минске с высоты более 10 метров упала мачтовая подъемная платформа. В этот момент на ней находились двое рабочих.

В результате 45-летний монтажник оказался прижат конструкцией к дереву.

«Несмотря на оперативные действия спасателей по деблокировке и усилия врачей, он скончался в медицинском учреждении в тот же вечер», — уточнили в СК.

Второй 51-летний рабочий получил менее тяжкие телесные повреждения.

Следователи установили, что были нарушены правила охраны труда и техники безопасности.

Мужчина, который должен контролировать выполнение работ, допустил к строительно-монтажному участку рабочих, которые не прошли положенную проверку по вопросам охраны труда, и не проследил за использованием предохранительных поясов.

Должностному лицу предъявлено обвинение по двум статьям УК РБ в части нарушения правил безопасности строительных работ.

В СК обратили внимание, что одним из факторов несчастных случаев на производстве и строительстве в целом является ненадлежащее обеспечение охраны труда.