Стали известны подробности массового ДТП на улице Советская в Иркутске

Вечером 14 марта дорожная обстановка в Иркутске резко осложнилась из-за массовой аварии в районе делового центра на улице Советской. ДТП с участием шести автомобилей парализовало движение. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской Госавтоинспекции, всё случилось около 19:10. 47 летний водитель «Toyota Vitz» ехал в направлении улицы Ширямова.
— При попытке развернуться у остановки он не рассчитал манёвр и врезался в «Subaru Legacy», который ехал по встречной полосе. Удар спровоцировал цепную реакцию: «Subaru Legacy» отбросило на автомобили, двигавшиеся в сторону Ширямова. В результате пострадали «Subaru Forester» и «Tesla Model U», — отметили в ведомстве.
Виновник аварии также врезался в припаркованные машины «Toyota Corona Premio» и «Lada Granta». У «Subaru Legacy» из-под капота пошёл дым. В ДТП пострадали три человека: водитель и два пассажира.