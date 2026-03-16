Стали известны подробности массового ДТП на улице Советская в Иркутске

14 марта в Иркутске на улице Советская столкнулись шесть автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 14 марта дорожная обстановка в Иркутске резко осложнилась из-за массовой аварии в районе делового центра на улице Советской. ДТП с участием шести автомобилей парализовало движение. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской Госавтоинспекции, всё случилось около 19:10. 47 летний водитель «Toyota Vitz» ехал в направлении улицы Ширямова.

— При попытке развернуться у остановки он не рассчитал манёвр и врезался в «Subaru Legacy», который ехал по встречной полосе. Удар спровоцировал цепную реакцию: «Subaru Legacy» отбросило на автомобили, двигавшиеся в сторону Ширямова. В результате пострадали «Subaru Forester» и «Tesla Model U», — отметили в ведомстве.

Виновник аварии также врезался в припаркованные машины «Toyota Corona Premio» и «Lada Granta». У «Subaru Legacy» из-под капота пошёл дым. В ДТП пострадали три человека: водитель и два пассажира.