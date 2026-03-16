20 иностранцев-нелегалов выдворят из России после рейда полиции под Красноярском

Они проверили документы более чем у 70 работающих в организациях иностранцев. К 24 из них возникли вопросы, и им пришлось отправиться в отдел для разбирательств. Как выяснилось, большинство приезжих трудились нелегально: у них не было патентов или разрешений на трудовую деятельность. В отношении 20 человек составили сразу по два протокола: за незаконную работу в России и нарушение правил пребывания в стране. Теперь их ждет выдворение за пределы РФ.