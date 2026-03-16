20 иностранцев-нелегалов выдворят из России после рейда полиции под Красноярском

В Енисейском округе полицейские нагрянули с проверкой на угольное и деревообрабатывающее предприятия. 16 марта сотрудники МВД поделились подробностями и итогами рейда.
Они проверили документы более чем у 70 работающих в организациях иностранцев. К 24 из них возникли вопросы, и им пришлось отправиться в отдел для разбирательств. Как выяснилось, большинство приезжих трудились нелегально: у них не было патентов или разрешений на трудовую деятельность. В отношении 20 человек составили сразу по два протокола: за незаконную работу в России и нарушение правил пребывания в стране. Теперь их ждет выдворение за пределы РФ.
Еще четверо работников из ближнего зарубежья отделались более легким наказанием. Им выписали административные протоколы и назначили штрафы: по две тысячи рублей каждому.
Кроме того, проверят и работодателей, которые наняли нелегалов. За каждого такого сотрудника им грозит крупный административный штраф. Общая сумма взыскания может достичь пяти миллионов рублей.
Полицейские уже выяснили, что руководитель одного из предприятий мог организовать незаконный въезд и пребывание иностранцев в России. Сейчас решается вопрос о заведении в отношении него уголовного дела. Если вину докажут, то ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Наказание по статье об организации незаконной миграции зависит от того, в одиночку или с помощниками действуют те, кто организует незаконный приток рабочей силы из-за рубежа.