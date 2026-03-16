В Крыму задержали украинского агента, передававшего данные о системе ПВО

Как установило следствие, мужчина инициативно установил контакт с представителями спецслужб Украины через мессенджер Telegram. Подозреваемый отправлял кураторам фотоснимки российской военной техники, задействованной в патрулировании воздушного пространства и обеспечении прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Полученные сведения противник использовал для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил РФ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», он заключен под стражу.
Ведомство в очередной раз напоминает, что сбор и передача информации об объектах обороны и безопасности в интересах иностранных государств является тяжким преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.