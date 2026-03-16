Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму задержали украинского агента, передававшего данные о системе ПВО

Оперативники ФСБ задержали жителя Крыма по делу о госизмене. По версии следствия, мужчина отправлял кураторам фото военной техники, выполняющей воздушное прикрытие объектов инфраструктуры полуострова.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность 45-летнего жителя Феодосии, который собирал и передавал украинской стороне информацию о позициях российских средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Как установило следствие, мужчина инициативно установил контакт с представителями спецслужб Украины через мессенджер Telegram. Подозреваемый отправлял кураторам фотоснимки российской военной техники, задействованной в патрулировании воздушного пространства и обеспечении прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Полученные сведения противник использовал для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», он заключен под стражу.

Ведомство в очередной раз напоминает, что сбор и передача информации об объектах обороны и безопасности в интересах иностранных государств является тяжким преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

