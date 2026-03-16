Появилось видео момента ограбления ювелирного магазина в Волгограде

Мужчина с гранатой в руках заставил продавца отдать ему ювелирные изделия на сумму более 965 тысяч рублей.

Кадрами с моментом ограбления ювелирного магазина поделилась пресс-служба волгоградского главка МВД. Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на торговую точку.

В полицию о случившемся сообщила директор магазина. Она рассказала, что неизвестный с гранатой в руках заставил продавца отдать ему ювелирные изделия на сумму более 965 тысяч рублей.

Оперативники установили, что ограбление устроил 46-летний рецидивист. Когда его задержали и доставили в отдел полиции, он во всем сознался. Следователь возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ — «Разбой».

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказал историю похищения жителя Волжского, которая печально окончилась для подозреваемого в этом преступлении.