В Зеленогорске 14-летний подросток перевел мошенникам 70 тысяч рублей

В Зеленогорске Красноярского края 14-летний подросток перевел мошенникам 70 тысяч рублей из маминых сбережений. Как выяснили полицейские, школьнику позвонили с незнакомого номера. Мужчина представился специалистом оператора связи, а затем попросил назвать код из СМС для «продления действия абонентского номера».
После этого ребенку стали звонить лжесотрудники портала Госуслуг и Центробанка. Аферисты убедили школьника, что до этого ему позвонили преступники и теперь нужно «задекларировать» все деньги, которые есть дома. Подросток взял из дома 70 тысяч рублей и через банкомат перевел их незнакомцам.
Следственный отдел МВД завел дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба». Выясняются все обстоятельства случившегося.