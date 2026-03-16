В Зеленогорске 14-летний подросток перевел мошенникам 70 тысяч рублей

В Зеленогорске полицейские завели уголовное дело по факту мошенничества в отношении 14-летнего подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Зеленогорске Красноярского края 14-летний подросток перевел мошенникам 70 тысяч рублей из маминых сбережений. Как выяснили полицейские, школьнику позвонили с незнакомого номера. Мужчина представился специалистом оператора связи, а затем попросил назвать код из СМС для «продления действия абонентского номера».

После этого ребенку стали звонить лжесотрудники портала Госуслуг и Центробанка. Аферисты убедили школьника, что до этого ему позвонили преступники и теперь нужно «задекларировать» все деньги, которые есть дома. Подросток взял из дома 70 тысяч рублей и через банкомат перевел их незнакомцам.

Следственный отдел МВД завел дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба». Выясняются все обстоятельства случившегося.