Два человека пострадали в столкновении «Лады Приора» с деревом в Воронежской области

В Калачеевском районе Воронежской области 15 марта в 19.00 вылетел в кювет автомобиль «Лада Приора». За рулем легковушки находился 19-летний местный житель. Молодой водитель не обеспечил безопасность движения и поэтому потерял управление, сообщили в ГУ МВД по региону.
«Лада» выехала на обочину, а затем — в кювет, где столкнулась с деревом. В результате аварии пострадали водитель и сидевшая на пассажирском месте 17-летняя девушка. Обоих доставили в больницу.
Полицейские разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП.