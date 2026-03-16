Многодетная семья из Прикамья оказалась в ловушке в Индии

«Семья находится в Индии и столкнулась с неприятной, но, к сожалению, не редкой ситуацией: авиабилеты были аннулированы, вылет сорвался, а сроки виз уже истекли. При этом люди заранее подали документы на легализацию пребывания. По регламенту рассмотрение должно занимать до двух дней, но по факту они не могли “достучаться” до ответственных органов на месте», — рассказал уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко.
В итоге одна из авиакомпаний предложила семье приобрести билеты до Екатеринбурга за неподъемную сумму. Пермский омбудсмен обратился за помощью к генконсулу РФ в Мумбаи и директору департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России. При содействии высокопоставленных лиц визы прикамцам продлили, что легализовало их пребывание в стране.
«На днях с нами связались заявители и сообщили, что им удалось приобрести авиабилеты по адекватной цене», — добавил Сапко.
В феврале из-за ракетной атаки в ОАЭ возникло напряжение, были отмены рейсов, но курортная жизнь не останавливалась. Пермские туроператоры рассказали «ФедералПресс», как обстоят дела в Эмиратах и когда туристы смогут вернуться туда отдыхать.