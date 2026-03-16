Многодетная семья из Прикамья оказалась в ловушке в Индии

ПЕРМЬ, 16 марта, ФедералПресс. Семья с шестью детьми из Перми застряла в Индии после аннулирования авиабилетов из-за обострения ситуации в Персидском заливе. У них истекли визы, а одна из авиакомпаний предложила им билеты домой за 2,5 млн рублей.

«Семья находится в Индии и столкнулась с неприятной, но, к сожалению, не редкой ситуацией: авиабилеты были аннулированы, вылет сорвался, а сроки виз уже истекли. При этом люди заранее подали документы на легализацию пребывания. По регламенту рассмотрение должно занимать до двух дней, но по факту они не могли “достучаться” до ответственных органов на месте», — рассказал уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко.

В итоге одна из авиакомпаний предложила семье приобрести билеты до Екатеринбурга за неподъемную сумму. Пермский омбудсмен обратился за помощью к генконсулу РФ в Мумбаи и директору департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России. При содействии высокопоставленных лиц визы прикамцам продлили, что легализовало их пребывание в стране.

«На днях с нами связались заявители и сообщили, что им удалось приобрести авиабилеты по адекватной цене», — добавил Сапко.

В феврале из-за ракетной атаки в ОАЭ возникло напряжение, были отмены рейсов, но курортная жизнь не останавливалась. Пермские туроператоры рассказали «ФедералПресс», как обстоят дела в Эмиратах и когда туристы смогут вернуться туда отдыхать.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше