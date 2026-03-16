«Фекальными стоками затопило подвалы»: режим повышенной готовности ввели в Коркино из-за обрушения коллектора

В Коркино введен режим повышенной готовности из-за обрушения коллектора.

Источник: пресс-служба администрации Коркино

Из-за обрушения коллектора в одном из микрорайонов города Коркино ввели режим повышенной готовности. Он затронул улицы 30 лет ВЛКСМ, Сони Кривой, Мира и Ленина — всего 20 многоквартирных домов, школа, центр дополнительного образования детей и корпус техникума.

В четырех домах на улице Мира и одном доме на улице Ленина фекальными стоками затопило подвалы. Есть угроза подмывания фундамента дома № 8 на улице Ленина.

Рабочие пытались протолкнуть новую трубу в старые лотки, но эта идея успехом не увенчалась. Работы пытались выполнить и открытым способом, но котлован быстро заполняется стоками — откачка не помогает.

В этом месте требуется полностью заменить трубу при помощи горизонтально-наклонного бурения. Обычные рабочие с таким не справятся.

— В течение недели будет подготовлена смета и определена подрядная организация. В этот период работники «Водоканал-Коркино» продолжат постоянное перекачивание стоков по временной наземной ветке, — рассказали в пресс-службе администрации Коркино.