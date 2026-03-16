Два рецидивиста из Красноярска попались на серийных гаражных кражах

Два жителя Красноярска превратили вскрытие гаражей в настоящий промысел. По версии следователей, с января по май 2025 года они обчистили 14 боксов на левом берегу Енисея. Хозяева лишились имущества на общую сумму более двух миллионов рублей. Об этом рассказали 16 марта в МВД по Красноярскому краю.
Добычей воров становились не только ценные вещи вроде инструментов и зимней резины, но и мелочи: спортивные перчатки, шапки, варежки и даже кусок линолеума.
Мужчины действовали по накатанной схеме: в любое время суток они вскрывали двери отмычками, быстро забирали все, что плохо лежит, а затем скрывались. В некоторых случаях они даже проявили «заботу»: запирали взломанные гаражи обратно на замок. Но не для того, чтобы в них не заходили посторонние, а чтобы хозяева как можно дольше не поняли, что случилось. Похищенное преступники сбывали, а вырученные деньги тратили на себя.
После ряда заявлений от пострадавших оперативники уголовного розыска вышли на след подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые жители Красноярска: одному из них 50 лет, а другому 59 лет. Во время обысков у них нашли и вернули владельцам часть украденных вещей.
Расследование уголовного дела завершено. Оба фигуранта обвиняются в кражах. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Материалы дела уже переданы в суд.