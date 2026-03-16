С экс-депутата Короткова взыщут 43 млн рублей за незаконный бизнес в Волгограде

Прокуратура Волгоградской области подала в суд иск о взыскании с бывшего депутата облдумы Станислава Короткова 43,9 миллиона рублей. В доход государства хотят обратить средства, полученные членом регионального парламента от незаконного ведения бизнеса, сообщили в ведомстве.
— В Кировский районный суд Волгограда предъявлено исковое заявление о взыскании с Короткова С. В. в пользу государства незаконного дохода от фактического осуществления предпринимательской деятельности в сумме более 43,9 миллиона рублей, — рассказали в прокуратуре Волгоградской области.
Коротков хотел добровольно сдать мандат депутата облдумы после того, как его уличили в коррупции. Занимая государственную должность в регпарламенте, он продолжал вести бизнес и фактически управлять ООО «Земля Профи». Хотя права на это не имел. В итоге формулировку отставки заменили, лишив экс-депутата всех привилегий, возможности переизбрания и большой пенсии в будущем.