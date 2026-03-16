Жительница Башкирии ударила полицейского в машине и спровоцировала ДТП

Баймакский районный суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в применении насилия к представителю власти.
Как рассказали в республиканской прокуратуре, в ноябре прошлого года участковый приехал к дому женщины, чтобы разобраться по ее же заявлению о семейном конфликте. Давать объяснения она отказалась, вместо этого начала хватать полицейского за форму, оскорблять матом и не реагировала на требования прекратить.
Сотрудник МВД ее задержал и посадил в служебную машину, чтобы доставить в отдел и составить протокол. По дороге женщина ногой ударила по рулю и по руке водителя-полицейского, и автомобиль попал в аварию.
Подсудимая вину не признала. Суд приговорил ее к году лишения свободы в колонии общего режима. Взяли под стражу прямо в зале суда.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.