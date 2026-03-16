Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Башкирии ударила полицейского в машине и спровоцировала ДТП

Женщина набросилась на участкового в машине и получила год колонии.

Источник: Комсомольская правда

Баймакский районный суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в применении насилия к представителю власти.

Как рассказали в республиканской прокуратуре, в ноябре прошлого года участковый приехал к дому женщины, чтобы разобраться по ее же заявлению о семейном конфликте. Давать объяснения она отказалась, вместо этого начала хватать полицейского за форму, оскорблять матом и не реагировала на требования прекратить.

Сотрудник МВД ее задержал и посадил в служебную машину, чтобы доставить в отдел и составить протокол. По дороге женщина ногой ударила по рулю и по руке водителя-полицейского, и автомобиль попал в аварию.

Подсудимая вину не признала. Суд приговорил ее к году лишения свободы в колонии общего режима. Взяли под стражу прямо в зале суда.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.