В Нижней Туре на прохожих упала ледяная глыба с крыши жилого дома

Инцидент произошел днем 15 марта. Одной из женщин медики диагностировали ушибы — ей оказали помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение. Вторая пострадавшая госпитализирована с ушибленной травмой головы.
Установлено, что дом обслуживает ООО «Управляющая компания Антуфьев».
Прокуратура запросила в УК документы, чтобы установить лицо, ответственное за обслуживание и содержание жилого дома, в том числе за проведение сезонных работ по уборке кровли от снега и льда. Из больницы запрошены документы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
«Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы», сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.