На Москве-реке при столкновении каноэ с электросудном погиб человек

В районе причала «Парк Фили» на западе Москвы каноэ попало под винты речного трамвайчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы столицы в 08:53. Как уточняет агентство «Москва» со ссылкой на ГКУ «Организатор перевозок», двое людей на маломерном судне передвигались в судоходной части реки с нарушением правил, что спровоцировало столкновение с пассажирским электросудном «Шмелевка».
По информации СМИ, в результате инцидента один человек погиб, второму удалось самостоятельно выбраться на сушу.
В департаменте транспорта Москвы подчеркнули, что передвижение на любых плавучих средствах в судоходной части акватории причала «Парк Фили» строго запрещено. В момент аварии на борту электросудна «Шмелевка» пассажиров не было.
На месте происшествия работают сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы. По факту случившегося будет проведено расследование.