На Москве-реке при столкновении каноэ с электросудном погиб человек

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы столицы в 08:53. Как уточняет агентство «Москва» со ссылкой на ГКУ «Организатор перевозок», двое людей на маломерном судне передвигались в судоходной части реки с нарушением правил, что спровоцировало столкновение с пассажирским электросудном «Шмелевка».