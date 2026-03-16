На Москве-реке при столкновении каноэ с электросудном погиб человек

Нарушение правил судоходства привело к столкновению каноэ с электросудном на Москве-реке. На месте происшествия работают экстренные службы, начато официальное разбирательство.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В районе причала «Парк Фили» на западе Москвы каноэ попало под винты речного трамвайчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы столицы в 08:53. Как уточняет агентство «Москва» со ссылкой на ГКУ «Организатор перевозок», двое людей на маломерном судне передвигались в судоходной части реки с нарушением правил, что спровоцировало столкновение с пассажирским электросудном «Шмелевка».

По информации СМИ, в результате инцидента один человек погиб, второму удалось самостоятельно выбраться на сушу.

В департаменте транспорта Москвы подчеркнули, что передвижение на любых плавучих средствах в судоходной части акватории причала «Парк Фили» строго запрещено. В момент аварии на борту электросудна «Шмелевка» пассажиров не было.

На месте происшествия работают сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы. По факту случившегося будет проведено расследование.