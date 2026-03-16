В Красноярском крае иностранец пытался дать взятку полицейскому

В Красноярском крае иностранный гражданин подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае иностранец, незаконно находившийся на территории России, пытался дать взятку полицейскому. По версии регионального Следственного комитета, 12 марта 2026 года после проверок на территории Сосновоборского округа сотрудники доставили мужчину в отдел полиции для составления протокола.

Желая избежать административной ответственности, иностранный гражданин пытался передать заместителю начальника МО МВД России «Березовский» взятку в 50 тысяч рублей. Офицер отказался от денег и пресек противоправные действия 47-летнего мужчины.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.