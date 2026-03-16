Собаки терроризируют юг Волгограда: Бастрыкин требует отчет по делу

История с безнадзорными собаками в Кировском районе Волгограда получила неожиданный поворот на самом высоком уровне. Все началось с обычной жалобы, которую местные жители отправили в соцсети «ВКонтакте» на страницу Александра Бастрыкина.
Люди писали о том, что уже давно не могут спокойно жить: на их территории обосновались стаи бездомных животных, которые регулярно нападают на прохожих. Обращения в местные инстанции, как утверждают заявители, результата не давали — структуры бездействовали, а проблема только росла.
На этот сигнал отреагировали в Следственном управлении СК России по Волгоградской области. По факту бездействия при организации отлова животных возбудили уголовное дело. Но на этом история не закончилась.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил руководителю регионального управления Василию Семенову доложить о ходе расследования. Причем отчет нужен не формальный, а с предварительными и окончательными результатами.
В центральном аппарате ведомства исполнение этого поручения поставили на особый контроль. Это значит, что волгоградским следователям теперь придется работать в ускоренном режиме и максимально тщательно.
Ранее глава федерального ведомства вмешался в ситуацию с аварийным домом в Волгограде.