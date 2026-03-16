В центре Воронежа в ДТП погиб 63-летний водитель «ВАЗ 2112»

Вечером 15 марта в центре Воронежа «ВАЗ 2112» протаранил металлическое ограждение. Авария произошла на улице Кирова в районе дома № 1. По данным полиции, 63-летний водитель двигался со стороны улицы Плехановская в сторону улицы Куцыгина и не справился с управлением.
В результате ДТП мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда врачей.
Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 99 ДТП, из которых в Воронеже произошло 75. В 7 авариях пострадали 9 человек, 1 человек погиб.