18-летний житель воронежского села отправился на свидание на угнанном автомобиле

Угнанный ВАЗ нашли в кювете под Воронежем.

18-летний житель Панинского района Воронежской области собирался на свидание в поселок Михайловский. Чтобы побыстрей доехать к девушке, молодой человек не придумал ничего лучше, как воспользоваться припаркованной у одного из домов Панино автомобилем «ВАЗ 2114». На его удачу владелец машины оставил ключ в замке зажигания.

Об угоне 60-летний владелец автомобиля узнал от инспекторов, обнаруживших утром 10 марта машину брошенной в кювете.

Вскоре задержали и подозреваемого. Юноша признался, что был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.