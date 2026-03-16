Начальницу кооператива задержали за мошенничество с маткапиталом под Волгоградом

Сотрудники ФСБ вместе с полицейскими задержали руководителя сельскохозяйственного потребительского кооператива, причастную к мошенничеству в особо крупном размере. Женщина организовала ОПГ и придумала схему по незаконному обналичиванию средств материнского капитала, выделенных на покупку участков в Михайловском районе. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УФСБ России по Волгоградской области.