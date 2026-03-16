Беременную женщину с угрозой выкидыша срочно госпитализировали в Уфу

В Уфу санитарной авиацией доставили 21-летнюю беременную женщину из Мелеуза. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. По его словам, у девушки диагностировали осложнения, и на 26-й неделе беременности возникла угроза преждевременных родов.
Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей, которые проводят терапию, чтобы сохранить беременность. Утром ее состояние оценивалось как стабильное.
Также в субботу, 14 марта, в Краснокамском районе 65-летняя женщина пострадала от схода снега. С открытым переломом голени ее доставили в Нефтекамскую городскую больницу, где провели операцию. Сейчас она в состоянии средней степени тяжести.
В пятницу, 13 марта, в Уфе произошло ДТП с участием ребенка. У водителя внезапно случилась кратковременная потеря сознания, из-за чего он сбил 8-летнего пешехода. Оба пострадавших попали в больницы. Ребенка осмотрели хирург, травматолог и нейрохирург, но родители отказались от госпитализации. Водителя после обследований и консультаций специалистов отправили на амбулаторное лечение.
