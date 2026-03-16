Беременную женщину с угрозой выкидыша срочно госпитализировали в Уфу

В пятницу, 13 марта, в Уфе произошло ДТП с участием ребенка. У водителя внезапно случилась кратковременная потеря сознания, из-за чего он сбил 8-летнего пешехода. Оба пострадавших попали в больницы. Ребенка осмотрели хирург, травматолог и нейрохирург, но родители отказались от госпитализации. Водителя после обследований и консультаций специалистов отправили на амбулаторное лечение.