Волгоградцы тратят на поиски работы до 1 года — дольше всех россиян

Среднее время поиска работы по регионам России варьировалось во второй половине 2025 года от месяца с небольшим до 13 месяцев. Быстрее всех найти работу — менее чем за два месяца — могут жители Астраханской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Саратовской области, Чукотки, Тюменской, Ульяновской областей и Крыма. А вот в Волгоградской области жители тратят на это до года — так же, как и жители Магаданской области.